Пенсії працюючим пенсіонерам перерахують: стала відома дата

В Україні перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Перерахунок намічено на квітень 2022 року. Березнева індексація пенсій на пенсіонерів, які працюють, не поширюватиметься

Про це стало відомо з інформації від Мінсоцполітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

В Україні наступного року заплановано загалом 12 етапів підвищення пенсій. Перший із них стартує вже з 1 січня. Він охопить інвалідів-чорнобильців. Цю категорію громадян очікують суттєві підвищення виплат. Зокрема, для інвалідів І групи мінімальна пенсія зросте більш ніж на 4 тисячі та становитиме 14 600 гривень. Чималі підвищення заплановані також для інвалідів-чорнобильців другої і третьої груп.

Згодом у березні відбудеться наймасштабніше підвищення пенсій – індексація. Цей процес охопить майже всі пенсії, які одержують громадяни України. Проте працюючим пенсіонерам у березні не індексуватимуть виплат.

Їм переглянуть пенсії у квітні. Виплати переглянуть з урахуванням стажу роботи, що збільшився, і з урахуванням нових зарплат. Хоча тут можливі варіанти. Якщо зарплата працюючого пенсіонера нижча за ту, яку він отримував до виходу на пенсію, то, можливо, йому вигідніше не враховувати при перегляді пенсії цю нову зарплату.

Новий розмір пенсії працюючим пенсіонерам визначатимуть шляхом множення середньої зарплати на страховий стаж та на індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Перерахунок пенсій пенсіонерів, що працюють, втім, як і не працюючих, відбуватиметься автоматично. Жодних окремих заяв до Пенсійного фонду подавати не потрібно. Звичайно, перерахунок здійснюється лише в тому випадку, якщо пенсіонер працює офіційно, і з його зарплати йдуть усі податки і внески.

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