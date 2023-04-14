Пенсії по інвалідності – у ПФУ пояснили, що робити у разі затримки виплат

Пенсійний фонд України розповів, що робити у разі затримки пенсії по інвалідності

Про це повідомила прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читача під постом у Фейсбук, інформує НСН.

“Скільки потрібно чекати на пенсію у Києві, Деснянський район дитині-інваліду? 12 квітня, грошей досі немає. Вже “після Великодня”?”, – йдеться у повідомленні

Що робити у разі затримки пенсії по інвалідності

У відповідь на це ПФУ порекомендував, у разі затримки виплати звернутися до поштового відділення або банківської установи, де отримуєте кошти.

“Ви отримуєте кошти через Пенсійний фонд України чи органи соціального захисту? Інформуємо, що станом на 12.04.2023 профінансовано пенсії квітня через поточні рахунки, відкриті в банківських установах до 12 квітня, через поштові відділення до 14 квітня включно”, – зазначили у Пенсійному фонді

Також для вичерпної відповіді необхідно мати більше даних про одержувача, зокрема ПІБ, РНОКПП.

“Щоб дізнатися про обставини, радимо проконсультуватися зі спеціалістами будь-якого сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві. Крім того, надаємо номер “гарячої лінії” Головного управління: 0800500680″, – додали до ПФУ

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