Патрульні поліцейські не повинні тримати радар TruCAM у руках – їх потрібно встановлювати стаціонарно. Інакше штрафи є незаконними. Такого рішення за однією з адміністративних справ дійшов суд

Водій, якого оштрафували за перевищення швидкості, оскаржив це рішення у суді. У позовній заяві він зазначив, що, згідно з чинним в Україні законодавством, лазерні радари поліцейські мають використовувати лише стаціонарно. Тобто пристрій має бути закріплений нерухомо в одному місці.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У позовній заяві водій також повідомив, що поліцейський, який оштрафував його за перевищення швидкості, тримав TruCAM. На цій підставі він просив суд скасувати штраф.

Суд, вивчивши матеріали справи, ухвалив рішення про скасування штрафу. У судовій ухвалі зазначено, що ручний вимір швидкості автомобілів суперечить ст. 40 Закону України “Про національну поліцію”.

Водночас, в Україні знову включили камери автофіксації порушень ПДР, які відключили після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Систему включили тому, що побільшало водіїв, які їздять із перевищенням дозволеної швидкості.

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