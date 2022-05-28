Партію цукерок KINDER вилучають з продажу в Україні через харчову інфекцію

В Україні через спалах харчової інфекціі партію цукерок KINDER вилучають з продажу. Улюблені смаколики виявилися небезпечними

В Україні відкликали обрані партії продукції Кіндер Шоко-Бонс та Кіндер Сюрприз Максі, що обумовлено спалахом харчової інфекції, викликаною Salmonella Typhimurirum.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Дивогляд”.

Salmonella Typhimurirum виявили в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), яку експортували до України ТОВ “ФЕРРЕРО Україна” (отримувач: ТОВ “РАБЕН Україна”, вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442).

Саме тому ТОВ “ФЕРРЕРО Україна” проінформувало Держспоживслужбу щодо добровільного відкликання обраних партій продукції Кіндер Шоко-Бонс та Кіндер Сюрприз Максі в Україні.

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