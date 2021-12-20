“Пакунок малюка” -компенсацію можна тепер оформити через “Дію”

Заявку на грошову компенсацію за “пакунок малюка” можна буде оформити через сервіс єМалятко

Як повідомило Міністерство цифрової трансформації, послугу вже запустили у дію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24news.

Компенсацію можна оформити на порталі “Дія”. Для отримання коштів потрібно заповнити заявку онлайн особисто одному з батьків та відкрити спеціальний рахунок “Пакунок малюка”, на який зараховуватимуть кошти.

При цьому оформити послугу зможуть тільки ті батьки, які обрали гроші замість пакунка малюка в пологовому будинку або відмовились від нього в управлінні соцзахисту населення за місцем проживання.

Нагадаємо, що розмір компенсації за “пакунок малюка” становить 6 300 грн у разі подання заяви в грудні 2021 року. Кошти можна використати на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, 1 січня 2021 року в Україні повернули “пакунки малюка” у натуральному вигляді. Минулого року влада запропонувала замінити видачу товарів для новонароджених грошовою компенсацією у 5 тисяч гривень для купівлі необхідного.

Експерти ЮНІСЕФ розкритикували таке рішення і закликали Кабінет міністрів зберегти “пакунок малюка”.

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