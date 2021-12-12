Загальною умовою для отримання виплат по безробіттю є необхідність відвідування центру зайнятості

В Україні право на отримання допомоги по безробіттю мають громадяни як з робочим стажем, так і без нього. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал

Останнім можуть відмовити у виплаті грошової допомоги, – уточнили в мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості. Для громадян, які до звернення в центр не працювали або отримували зарплату в конверті без записів у трудовій, допомога по безробіттю буде мінімальною.

Сума такої мінімалки становить 1 тисячу гривень. Така виплата діє на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення.

Мінімальну допомогу по безробіттю без офіційного робочого стажу протягом 180 календарних днів можуть отримувати українці віком до 35 років. У той же час, громадянам старше 35 років, які не мають оформлення трудових відносин та відповідно стажу (навіть якщо вони й працювали до цього у “тіні”), згідно чинного законодавства у призначенні виплати допомоги по безробіттю відмовлять.

Слід зазначити, що максимальний розмір допомоги по безробіттю з грудня 2021-го – майже 10 тисяч гривень, тобто в десять разів більше.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу:

до двох років – 50%,

від двох до шести років – 55%,

від шести до 10 – 60%,

понад 10 років – 70%.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів – 100%,

протягом наступних 90 календарних днів – 80%;

у подальшому – 70%.

Загальною умовою для отримання виплат по безробіттю є необхідність відвідування центру зайнятості. Але на період дії карантину така вимога не діє. Просто безробітний повинен по телефону або електронкою підтверджувати свій статус. А також бути на зв’язку із кар’єрним радником (працівник центру зайнятості).

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