Особливості роботи призовних комісій під час воєнного стану – роз’яснення експерта

В Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію через військову агресію РФ. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Експерт пояснив, чи має відбуватися призов на строкову військову службу та як мають працювати призовні комісії

Магістр права Ігор Колесник розповів про особливості роботи призовних комісій під час мобілізації, інформує NNS

Експерт пояснив, що в Україні набув чинності закон № 2678-IX «Про внесення зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану».

Які особливості роботи призовних комісій під час мобілізації

Документом передбачається доповнити Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану:

не проводиться призов на строкову військову службу;

призовні комісії формуються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов’язаних або виключення з обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Джерело

Виключений з військового обліку під час воєнного стану – що це означає