Ощадбанк попередив своїх клієнтів щодо припинення виплати пенсій після 31 березня. Це стосується певної категорії громадян

Ті, хто не хоче позбутися виплати пенсій, мають отримати нові картки у Ощадбанк до цієї дати. Проте, процес отримання таких карт утруднений, а для маломобільних груп населення взагалі недоступний.

Йдеться про пенсіонерів, які проживають на непідконтрольній території, у так званих ЛНР і ДНР. Їм уже кілька разів продовжували термін дії карток, але тепер кажуть, що 31 березня 2022 року – остання дата. Більше продовжувати терміни придатності карток, що нині діють, Ощадбанк не буде.

Про це розповіли пенсіонерам українські чиновники в ефірі РадіоДонбас, принагідно відповівши на запитання радіослухачів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Щоби потрапити на українську територію, мешканцям ОРДЛО доводиться добу їхати через Росію

Отримання нових карток для громадян, які проживають у ЛДНР – процес, вельми затратний і за часом, і за зусиллями, і за грошима. Адже, у зв’язку з епідемією, пункти пропуску практично закриті. Тому, щоби дістатися України, мешканцям непідконтрольних територій доводиться їхати понад добу через територію Російської Федерації. Не всім пенсіонерам це по кишені та й не всім дозволяє здоров’я.

Є ще один спосіб отримати нову карту Ощадбанку – через довірену особу. Однак для цього необхідно оформити довіреність. Причому довіреність, оформлена на території ОРДЛО, немає юридичної сили, оскільки ЛНР і ДНР – невизнані республіки. Тому, знову ж таки, найближче місце, де можна оформити довіреність, яка би мала законну силу – територія РФ.

Найближчий пункт, де це можуть зробити – Куйбишеве Ростовської області – прикордонний російський населений пункт. Тамтешні нотаріуси готові надати таку послугу за 8 тисяч гривень. Пенсіонери скаржаться, що не всі мають такі гроші. Та й малорухливим громадянам (лежачим, а також інвалідам-візочникам) туди не дістатися, скаржаться мешканці непідконтрольної території.

В Ощадбанку заявили, що більше продовжувати термін дії карток не будуть

Тим часом в Ощадбанку заявили: банк штучно продовжував дію карток жителям ОРДЛО упродовж двох років, проте більше продовжувати не будуть. 31 березня – останній день. За словами начальника Донецького обласного управління «Ощадбанку» Світлани Івенко, громадяни з непідконтрольної території мали два роки для заміни карток. Багато хто з них знайшов спосіб побувати на українській території через єдиний відкритий КПВВ Новотроїцьке.

“Лише за грудень приблизно 8 тисяч жителів окупованих територій звернулися до відділень банку в Донецькій області, незважаючи на лише один відкритий КПВВ, Новотроїцьке, і то раз на два дні. У середньому 700-800 людей щодня звертаються до нас”, – каже Івенко.

Пенсіонерам з ОРДЛО Ощадбанк попередньо надіслав SMS-повідомлення, в яких зазначено відділення банку, де вони можуть отримати нову картку. Однак, якщо їм зручніше отримувати її в іншому відділенні, про це потрібно повідомити заздалегідь. Тоді протягом трьох днів картку доставлять до того відділення, яке вказав пенсіонер.

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