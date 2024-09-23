Ощадбанк ухвалив рішення щодо нового терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року.
У банку знову полегшили життя клієнтам – термін дії автоматично продовжили.
Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова, передають “Новини України – НСН”.
Нові терміни дії карток Ощаду
Наумов зазначив. що Ощад змінив термін дії платіжних карток клієнтів. У зв’язку з воєнним станом банк вкотре пролонгував тривалість дії карт до 31 грудня цього року. Йдеться про ті, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року.
Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів – що відомо
“Продовження відбувається автоматично”, — повідомив керівник банку.
Водночас, якщо платіжну картку було перевипущено, то громадянам необхідно звернутися до відділення банку та забрати її.
Картки і з пролонгованим терміном повністю функціональні, адже ними можна:
- робити розрахунки у торговельних мережах;
- знімати готівку у банкоматах.
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