Окупанти використовують заклади освіти у Запорізькій області для розміщеня живої сили – Генштаб

У Запорізькій області армія РФ розміщує особовий склад у навчальних закладах тимчасово окупованих районів

Окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих районів Запорізької області для розміщення живої сили.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти використовують заклади освіти у Запорізькій області для розміщеня живої сили

“Противник продовжує використовувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області, на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення російських військовослужбовців”, – йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що на території навчального закладу розташувалося близько 100 окупантів, які використовують школу як свій табір.

Раніше повідомлялося, що у населеному пункті Показне Запорізької області з Михайлівського психоневрологічного інтернату росіяни вивезли близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. При цьому окупанти звільнили обслуговуючий персонал.

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