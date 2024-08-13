Військовим і пілотам РФ на фронті не вистачає питної води. Деякі окупанти в Україні змущені пити з калюж.

Про це Міністерство оборони Великобританія пише в Х 13 серпня з посиланням на звіт британської розвідки, передають “Новини України – НСН”.

У повідомленні наголошують, що, просуваючись в Україні, росіяни руйнують інфраструктуру, що призводить до дефіциту водопостачання.

Окупанти в Україні іноді змушені пити з калюж – британська розвідка

Водночас у липні блогери повідомляли, що норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день, що становить четверту частину рекомендованого споживання в умовах спеки. У підсумку окупанти шукають воду в місцевих жителів.

Для виходу із ситуації військові РФ на фронті в Україні намагаються використовувати саморобні очисні пристрої й фільтрують воду з калюж, пише розвідка.

“Це, з великою ймовірністю, призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед солдатів РФ. Брак води, що призводить до зневоднення та підвищеного ризику інфікування, майже напевно вплине на моральний дух та оперативну ефективність”, – ідеться в огляді.

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