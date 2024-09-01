Військові РФ протягом останнього тижня прискорили просування до Покровська. Проте невдовзі вони можуть сповільнити темп.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Головне управління розвідки Міноборони Великобританії розповіло, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України.

Окупанти прискорили просування до Покровська, але темп може знизитись – британська розвідка

“Війська РФ дуже ймовірно вже знаходяться в межах десяти кілометрів від краю міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти поблизу Покровська”, – йдеться в заяві розвідки.

Британія наголосила, що Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання.

“Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі”, – додали в розвідці.

Варто зауважити, що наразі на напрямку Покровська найважча ситуація по лінії фронту. Вже кілька тижнів військові ЗСУ відбивають ворожі штурми. А росіяни не припиняють спроб захопити місто.

Ще новини України: Вуличні бої у Покровську і котел біля Селідового – про які ризики кажуть аналітики та ЗСУ