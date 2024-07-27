Окупанти почали маскувати свої “Гради” – як вони виглядають (фото)

Окупанти почали активно застосовувати для маскування тентові 122-мм РСЗВ БМ-21 “Град”.

Про це повідомиввійськовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко,передають “Новини України – НСН”.

Як зазначив експерт, зовні ракетна система залпового вогню має вигляд звичайної тентової вантажівки, що дозволяє застосовувати її для виконання бойових завдань, а також здійснення терористичних актів (обстрілу міст тощо), попередньо не викликаючи підозри, що наближається РСЗВ.

“Не можна сказати, що практика таким чином маскувати РСЗВ нова, їй уже півстоліття. Добре, що до РОВ [російських окупаційних військ] такі рішення дійшли лише на третій рік війни, з іншого боку, не добре, що вони взагалі до них дійшли”, – зауважив Коваленко.