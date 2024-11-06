Від початку доби, 6 листопада, на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Росіяни найбільше тиснуть на двох напрямках.

Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Обстріли України окупантами

Ворог продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Волфине, Заріччя, Янжулівка, Рогізне, Бачівськ, Леонівка, Журавка, Павлівка, Біловоди, Красний Хутір, Басівка, Чуйківка, Миколаївка та Лісківщина, з РСЗВ ворог бив по Іскривщині.

Куп’янський напрямок: шість разів ворог атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка, отримав гідну відсіч.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, досі триває два.

На Сівеерському напрямку точиться два боєзіткнення неподалік Білогорівки, одну ворожу атаку наші оборонці вже відбили.

Окупанти найбільше тиснуть на двох напрямках – Генштаб

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Кліщіївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів авіаційними бомбами по районах Міньківки та Привілля.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 24 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Григорівки, Селидового та Новоолексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, п’ять боєзіткнень триває.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 39 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, завдав авіаційного удару по Дачному, на даний час тривають бої у 21 локації.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в районах Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення тривають поблизу Трудового.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають ворожий штурм в напрямку Новоандріївки. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці, Омельнику та Вільнянці, скинувши вісім КАБів, некерованими авіаракетами завдав удару по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників успіху не мали.

“На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося”, – додали у Генштаб.

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