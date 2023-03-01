Окупанти можуть здійснити масований ракетний обстріл України упродовж найближчих 2 діб – Гуменюк

Впродовж найближчих кількох днів Росія може здійснити масований ракетний обстріл України. Про це свідчить активність ворожої авіації

В ефірі телеканалу “Еспресо” керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк повідомила, що впродовж у найближчі 2 доби росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє НСН

Окупанти можуть здійснити масований ракетний обстріл України упродовж найближчих 2 діб

Росія підвищила активність авіації

За словами Гуменюк, Україна спостерігає “певну активність” авіації ворога. Речниця зауважила, що поки що вона непов’язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Проте сам факт активності вже може свідчити про підготовку до масованого удару.

“Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БпЛА та запуску “Шахідів”, намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб”, – сказала речниця ОК “Південь”.

У ніч на 1 березня Росія знову атакувала Україну дронами

У ніч на з 28 лютого на 1 березня Росія запустила по Україні “шахіди”. У низці областях оголосили повітряну тривогу. Зокрема ворожі цілі в небі фіксували у Київській області та низці інших регіонів.

Вночі у Кременчуці працювала ППО. У Полтавській області збили 5 ворожих БпЛА. Мер Кременчука повідомив, що ніч була складною.

Перед цим росіяни атакували Украіну дронами у ніч на 27 лютого. На жаль, під час цієї атаки у Хмельницькій області загинули 2 рятувальники.

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