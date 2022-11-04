Окупанти можуть спробувати під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми

Після підтверджених висновків Міжнародного агентства з атомної енергії, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням, загарбники можуть спробувати під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми

Про це повідомляє «Енергоатом», передає NNS

«російська влада намагається змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину можливість забезпечити електроенергією Запорізьку АЕС і теплом Енергодар та прилеглу територію», – повідомив Інститут вивчення війни (IWS)..

У цей самий час МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС живлять резервні генератори та їм вистачить палива на 15 днів.

«російська окупаційна влада може передати ЗАЕС у російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну», – зазначили аналітики IWS

В Енергоатомі розповіли, чи реально заживити ЗАЕС від російської мережі