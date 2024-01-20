Окупанти 20 січня атакували Україну “Шахедами” – скільки збила ППО

Російські війська вночі 20 січня атакували Україну дронами-камікадзе типу “Шахед”. Сили ППО збили чотири ударні безпілотники

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

“Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131”, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України сьогодні вночі було знищено чотири ворожі ударні дрони.

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Нічна атака 20 січня

Російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу “Шахед”. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

У Силах оборони півдня сьогодні вранці, 20 січня, повідомили, що в їхній зоні відповідальності було збито два дрони-камікадзе: по одному в Миколаївській та Одеській областях.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що цієї ночі “Шахеди” спершу летіли з півдня на північ, а звідти брали курс на захід.

Відомо, що дрони курсували центральною Україною, де також працювала ППО. “Шахеди” знову намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Однак більш детальну інформацію згодом повідомлять у Повітряних Силах та місцевих ОВА.

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