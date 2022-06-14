Окупанти бояться ЗСУ і ухиляються від прямої атаки з українськими захисниками – подробиці

Російські окупанти бояться ЗСУ настільки, що лише один із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими захисниками. Цьому свідчить нова перехоплена телефонна розмова ворогів

Про це повідомляє Telegram-канал СБУ, передає NNS

«У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?» – розповідає дружині окупант.

У відомстві пояснюють, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ, тому така тенденція у лавах ворога «не може не тішити».

«Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних», – наголошують у повідомленні.

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