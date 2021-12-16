Обіцяна ПриватБанком можливість оформити віртуальну картку “єПідтримка” для зарахування “1000 від Зеленського” за вакцинацію від коронавірусу виявилася важкодоступною. Клієнти скаржаться на обмежений функціонал у додатку Приват24

На сайті “Мінфін” один із клієнтів ПриватБанку розповів про труднощі, які виникають у користувачів при спробі оформити в Приват24 карту “єПідтримка” для зарахування “1000 гривень від Зеленського”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як виявилося, українці не зможуть відкрити вказану картку без встановлення мобільної програми. Якщо такої можливості немає, доведеться вибрати інший банк

“Приватбанк надає обмежений функціонал для клієнтів у яких не встановлено мобільний додаток. Або ж, навпаки, частина сервісів доступна в ПК версії, але ви їх не знайдете в мобільному додатку. Наприклад, якщо ви бажаєте відкрити віртуальну картку єПідтримка, то без мобільного додатка вас нічого не вийде. Тобто, якщо у вас немає можливості встановити їх додаток, то краще відразу вибирайте інший банк для відкриття цієї картки”, – написав клієнт ПриватБанку в Мережі.

У своїй відповіді служба підтримки ПриватБанку порекомендувала оновити мобільний додаток Приват24 до останньої версії, тоді з’явиться можливість відкрити карту “єПідтримка”: Гаманець – Карти – Додати – “єПідтримка”.

У додатку “Дія” при подачі заявки на отримання коштів користувачам слід здійснити наступні дії: єПідтримка” – Отримати допомогу – Відкрити новий рахунок, вибравши ПриватБанк.

1000 грн за вакцинацію -ПриватБанк та Ощадбанк дали інструкції щодо отримання грошей