Один з мобільних операторів знову піднімає тарифи

Користувачі одного популярного мобільного оператора почали отримувати SMS-повідомлення з інформацією про те, що компанія піднімає тарифи. Про кого йде мова?

Мова йде про телекомунікаційну компанію Lifecell. Оператор таке рішення пояснив тим, що їм доводиться це робити через «воєнно-економічні чинники».

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Нові зміни абоненти відчують вже з 14 вересня. Інші умови надання тарифного пакету мають лишитися без змін. Оператор також зробив оголошення на офіційному сайті:

«Інформуємо, що через військову агресію росії, задля забезпечення безперервності роботи мобільної мережі та низку економічних чинників з 14.09.2022 відбудеться ряд змін у тарифікації послуг».

Детальна інформація про зміни в умовах тарифних планів буде своєчасно надіслана в SMS-повідомленні, розміщена за номером 5433 (безкоштовно в мережі lifecell), а також на сторінках відповідних тарифних планів у розділі «Тарифи» та «Архів тарифів» у строки передбачені вимогами законодавства.

Абоненти деяких тарифних планів зможуть скористатися послугою «Тарифна підписка», яка буде доступна з 16.09.2021 та сплатити пакет послуг наперед, зафіксувавши вартість та додатково отримати знижку до 15% або самостійно обирати наповнення та регулювати ціну пакету послуг у тарифі «ХендМейд».

Як користуватися безкоштовними послугами мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell