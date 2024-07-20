Росія в ніч на 20 липня здійснила обстріл України ракетами та дронами. Під ударом ворога були п’ять областей. Як відпрацювала ППО.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на командувача Повітряними силами ЗСУ Миколу Олещука.

Цієї ночі ворог випустив по Україні:

три балістичні ракети “Іскандер-М” з Воронезької області;

крилату ракету “Іскандер-К”;

16 дронів-камікадзе типу “Шахед” з Курської області;

один БпЛА невстановленого типу.

Обстріл України 20 липня – скільки повітряних цілей збила ППО

Окупанти атакували Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську області.

В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили 13 повітряних цілей. Захисниками було знищено 12 “Шахедів” та дрон невстановленого типу.

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