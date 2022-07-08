Обов’язковий військовий облік для жінок із жовтня – роз’яснення Міноборони

24 жовтня набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку”. Міноборони надало роз’яснення про військовий облік для жінок в Україні

Поки що не йдеться про те, що жінки в обов’язковому порядку мають ставати на військовий облік, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що, незважаючи на це, з початку повномасштабної війни вже близько тисячі українок мобілізувалися до лав ЗСУ за власним бажанням.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua.com

“Станом на даний момент жодних змін не планується і не йдеться про обов’язкову постановку (на військовий облік. – Ред.). Додатково з цього питання будуть доопрацювання. Генеральний штаб про це повідомлятиме”, – зазначила Маляр

Вона додала, що з 2014 року до ЗСУ не мобілізували примусово жодної жінки.

“А з 24 лютого до сьогодні у нас мобілізовано близько тисячі жінок. Це ті, що самі прийшли і зголосилися мобілізуватися”, – підсумувала заступник міністра оборони.

Зазначимо, представниці деяких професій в Україні й так військовозобов’язані. Наприклад, на військовому обліку стоять жінки-медики.

З 1 жовтня жінок в Україні почнуть ставити на військовий облік: кого можуть мобілізувати