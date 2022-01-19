За порушення проходження огляду для водіїв передбачено штрафи, але деяким вдасться уникнути подібної долі. Скільки коштуватиме обов’язковий техогляд?
Вітчизняні автолюбителі будуть змушені зробити техогляд свого автомобіля. Процедуру планують повернути як обов’язкову, а підпадуть під неї майже всі транспортні засоби. Втім, є й винятки.
Кому можна не хвилюватися щодо техогляду, а кому доведеться розщедритися і на скільки, розповів «Телеграф». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новости Ю.
Кому треба проходити, а кому ні?
Процедуру огляду придатності машини до експлуатації недаремно називають обов’язковою. Її будуть проходити практично всі автомобілі. Проте «практично все» означає «абсолютно кожен».
Уникнути обов’язкового ТО зможуть транспортні засоби, у яких:
- швидкість пересування вбирається у 25 км/годину (т.зв. «малошвидкісні »);
- двигун має об’єм менше 125 куб. см (якщо це електрокар, але не перевищує потужності 4 кВт);
- є статус машини агросектору. Також вони повинні не пересуватися швидше за 40 км/год;
- відсутня потреба користуватися дорогами загального користування.
У решті випадків обов’язковий техогляд доведеться проходити. При чому не лише власникам авто, а й любителям поганяти на мотоциклах та мопедах.
Скільки доведеться заплатити?
Відома вже і попередня середня вартість подібної «розкоші »:
- легковий автомобіль – 1000 грн;
- грузовик — 1500 грн.
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