За порушення проходження огляду для водіїв передбачено штрафи, але деяким вдасться уникнути подібної долі. Скільки коштуватиме обов’язковий техогляд?

Вітчизняні автолюбителі будуть змушені зробити техогляд свого автомобіля. Процедуру планують повернути як обов’язкову, а підпадуть під неї майже всі транспортні засоби. Втім, є й винятки.

Кому можна не хвилюватися щодо техогляду, а кому доведеться розщедритися і на скільки, розповів «Телеграф». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новости Ю.

Кому треба проходити, а кому ні?

Процедуру огляду придатності машини до експлуатації недаремно називають обов’язковою. Її будуть проходити практично всі автомобілі. Проте «практично все» означає «абсолютно кожен».

Уникнути обов’язкового ТО зможуть транспортні засоби, у яких:

швидкість пересування вбирається у 25 км/годину (т.зв. «малошвидкісні »);

двигун має об’єм менше 125 куб. см (якщо це електрокар, але не перевищує потужності 4 кВт);

є статус машини агросектору. Також вони повинні не пересуватися швидше за 40 км/год;

відсутня потреба користуватися дорогами загального користування.

У решті випадків обов’язковий техогляд доведеться проходити. При чому не лише власникам авто, а й любителям поганяти на мотоциклах та мопедах.

Скільки доведеться заплатити?

Відома вже і попередня середня вартість подібної «розкоші »:

легковий автомобіль – 1000 грн;

грузовик — 1500 грн.

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