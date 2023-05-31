Обов’язковий техогляд автомобілів – хто має право його не проходити

Кабінет Міністрів України 19 травня ухвалив постанову, яка передбачає вдосконалену процедуру проходження обов’язкового техогляду транспортних засобів. Проте, є кілька категорій транспортних засобів, які можуть не проходити обов’язковий техогляд

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 Канал.

Є лише 2 категорії ТЗ, які можуть не проходити обов’язковий техогляд:

усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від їхнього терміну експлуатації, але за умови, що вони не використовуються для отримання прибутку;

новенькі легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, але їхній термін експлуатації не перевищує 2 роки.

Зазначимо, що періодичність проходження техогляду регулюється 35 статтею Закону «Про дорожній рух». Попри те, що для вищезгаданих категорій техогляд не є обов’язковим, їм потрібно буде його пройти, якщо вони рухаються магістральними дорогами.

Хто має право не проходити обов’язковий техогляд автомобілів

Повний перелік, кому потрібно проходити техогляд:

великі вантажні авто, яким понад рік — один раз на рік;

автобуси, якими користуються понад два роки — раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки — один раз на два роки;

легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки — один раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад два роки — один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) — проходження щорічне;

колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

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