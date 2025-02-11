Обмін територіями з РФ, припинення допомоги USAID, миротворці: що сказав Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю для The Guardian, на якому обговорювалось багато питань щодо розміщення миротворців в країні, підтримки США, гарантій безпеки та переговорів з РФ. Що сказав Зеленський.

“Новини України – НСН” зібрали тези з інтерв’ю Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський

Якщо Дональд Трамп припинить підтримку України з боку США, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.

“Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки”,– додав він.

Зеленський готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна вела їх з “позиції сили”, і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати схилити Трампа на свій бік.

За словами президента України, дати зустрічі з Трампом ще немає, хоча команда Зеленського працює над тим, щоб її призначити. На вихідних Трамп заявив, що “ймовірно” зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що Зеленський може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена.

Зеленський також заявив, що запропонував ідею з доступом США до рідкоземельних ресурсів Трампу ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку, і має намір повернутися з “більш детальним планом” щодо можливостей для американських компаній як у відновленні післявоєнної України, так і у видобутку українських природних ресурсів.

“Ми говоримо не лише про безпеку, а й про гроші… Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, інвестувати в них… Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибутки” – сказав президент

Також він сказав, що було “дуже важливо”, що президент США зустрівся з українською делегацією перед зустріччю з путіним, але не став критикувати Трампа за його непрозорі заяви (щодо того коли і скільки разів він говорив з очільником Кремля).

Щодо заморожування USAID президент України сказав:

“Ми не збираємося скаржитися на те, що деякі програми заморожені, тому що найголовніше для нас – це військова допомога, і вона збережена, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за, а якщо ні, то ми знайдемо власний вихід із цієї ситуації”.

За словами Зеленського, європейські миротворчі сили спрацюють лише в тому випадку, якщо вони будуть розгорнуті в широкому масштабі.

На його думку, Європа все ще далека від того, щоб погодитися на розгортання боєздатних військ в Україні – крок, на який путін навряд чи погодиться на переговорах, і Зеленський сказав, що м’якша миротворча місія навряд чи спрацює, якщо вона не буде забезпечена гарантіями того, що вона виступить проти рф, якщо росія відновить бойові дії.

“Я буду відвертим з вами, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно допомагали комусь в історії. Сьогодні ми не можемо підтримати цю ідею. Ми за [миротворчий] контингент, якщо він є частиною гарантії безпеки, і я ще раз підкреслюю, що без Америки це неможливо”, – додав президент.

В разі перемовин Зеленський буде пропонувати росії прямий обмін територіями. Тобто Курщину на наші території.

Президент розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю – “ця недовіра надала впевненості РФ” – але додав, що Україна вдячна за всю подальшу допомогу.

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