Обмежено придатні до служби за станом здоров’я, можуть бути мобілізовані - ЗСУ

У Збройних силах України розповіли, що обмежено придатні до служби за станом здоров’я,можуть бути мобілізовані. Де проходитиме їх військова служба

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарняними комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я.

Про це розповідає НСН

Обмежено придатні до служби можуть бути мобілізовані

“Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення”, — зазначив полковник Роман Горбач.

Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

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