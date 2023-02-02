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Обмежено придатні до служби за станом здоров’я можуть бути мобілізовані – ЗСУ

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Обмежено придатні до служби за станом здоров’я можуть бути мобілізовані - ЗСУ
Національна служба новин - NNS

У Збройних силах України розповіли, що обмежено придатні до служби за станом здоров’я,можуть бути мобілізовані. Де проходитиме їх військова служба

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарняними комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я.

Про це розповідає НСН

Обмежено придатні до служби можуть бути мобілізовані

Обмежено придатні до служби за станом здоров’я, можуть бути мобілізовані - ЗСУ

Роман Горбач

“Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення”, — зазначив полковник Роман Горбач.

Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

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