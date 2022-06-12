Обмежена придатність до військової служби під час воєнного стану – що передбачає

Порядок проходження медичної комісії військовослужбовцями регламентований вимогами наказу Міноборони України. Що передбачає обмежена придатність до військової служби
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Армія.inform.
Проходження медичної комісії регламентовано наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 № 402.
Так, у разі проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовослужбовцю може бути винесена постанова «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».
Одночасно, з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, у постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані.
Особи, що визнані обмежено придатними до військової служби, − непридатні до служби у:
- десантних військах;
- плавскладі;
- морській піхоті;
- спецспорудах.
Водночас такі армійці придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.
З метою медичної та соціальної реабілітації громадяни, що пройшли медичну комісію, можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК ВМКЦ, але не раніше ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.
Тож військовий, що дістав поранення і після лікування та реабілітації не може виконувати обов’язки за попередньою посадою, не звільняється з військової служби, а має бути переведений на іншу посаду з відповідним обсягом службових обов’язків та з врахуванням медичного висновку.
Загалом постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.
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