Нововведення від «Укрпошта» – клієнтам видадуть пластикові картки

Поштовий оператор “Укрпошта” переходить на новий рівень. Компанія планує видавати своїм клієнтам пластикові картки

Найбільший в Україні поштовий оператор «Укрпошта» вже оголосив тендер на закупівлю та встановлення банківських терміналів. Компанія вирішила забезпечити свої клієнтів пластиковими картками. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Генеральний директор Укрпошти заявив, що компанія готує для українців “національне банківське шоу”. Як пояснив Ігор Смілянський, зараз компанія має намір закупити 17 000 терміналів. Пристрої будуть встановлені у найвіддаленіших населених пунктах України, де досі ніколи не було доступу до банківських послуг. Крім того, мешканці сіл зможуть отримати пластикові картки від Укрпошти, на які приходитимуть гроші.

На своїй сторінці у Фейсбуку Ігор Смілянський зазначив, що Укрпошта запустила програму зі встановлення банківських терміналів для прийому пластикових карток у 2018 році. На момент грудня 2021 року по всій країні вже встановлено 7500 терміналів, загальний обсяг угод за грудень перевищив 1 мільярд гривень.

За словами Смілянського, Укрпошта не має наміру на цьому зупинятися. Готується до відкриття Укрпошта Банк, який, ймовірно, принесе блага цивілізації у віддалені села країни, мешканці яких поки що не мають доступу до банківських послуг.

“І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу картку (з “ковыдною” 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному в нашій країні. І звичайно ж, це будуть картки Укрпошта Банку “, – повідомив Ігор Смілянський.

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