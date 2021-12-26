Новорічні свята – як будуть працювати поштові оператори Укрпошта та Нова пошта

Вже з католицького Різдва, 25 грудня, в Україні розпочалися новорічні свята з вихідними. Поштові оператори також дозволять собі трохи розслабитись і відпочити

Проте ні Укрпошта, ні Нова пошта не підуть із ринку поштових послуг зовсім. Навіть у святкові дні деякі послуги будуть доступні клієнтам. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нова пошта дає можливість скористатися поштоматами

Як повідомляє прес-служба цього поштового оператора, деякі відділення можуть працювати за своїм графіком, однак загалом Нова пошта працюватиме так:

Завтра, 27 грудня, вона працюватиме за звичайним графіком.

У п’ятницю, 31 грудня, персонал Нової пошти працюватиме за розкладом суботи.

1 та 7 січня відділення не працюватимуть. Відпочиватимуть також кур’єри. Крім того, не буде завантаження нових посилок у поштомати. А ось ті, що вже завантажені, можна буде отримати.

3 січня працюватимуть за недільним графіком і відділення, і кур’єри.

Укрпошта представила свій графік роботи на свята

У понеділок, 27 грудня, усі відділення працюватимуть за звичайним графіком.

1 та 7 січня компанія відпочиває. Проте, деякі чергові відділення залишаться працювати.

В решту передсвяткових днів і після свят Укрпошта працюватиме за своїм звичайним графіком.

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