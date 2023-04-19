Нові виплати для українців –хто може отримати одноразову допомогу від 200 до 800 тисяч гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон про нові виплати для українців. Хто отримуватиме одноразову грошову допомогу від 200 до 800 тисяч гривень

Влада прийняла важливе рішення про виплату українцям одноразової грошової допомоги за заподіяну агресією шкоду життю та здоров’ю при виконанні ними службових обов’язків.

Так, працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування отримають одноразову грошову допомогу за заподіяну агресією росії шкоду життю та здоров’ю у виконанні ними службових обов’язків.

Відповідний законопроект №7353, ініційований народним депутатом «Слуги Народу» Павлом Фроловим, уже підписаний Президентом. Про це інформує НСН.

«Законопроект передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, якщо така інвалідність викликана пораненням, каліцтвом, контузією чи захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань чи авіаударів після 24 лютого 2022», – повідомив Фролов

Президент підписав законопроект про нові виплати для українців

У разі загибелі членам сім’ї померлого виплачуватиметься 1 мільйон гривень.

Постраждалим та родичам загиблих, яким було призначено або виплачено різні види інших виплат та компенсацій у меншому розмірі, буде доплачено різницю між визначеною законом сумою та вже виплаченими коштами.

Для практичної реалізації цього закону необхідно ще внести зміни до Державного бюджету, а також розробити та ухвалити необхідні підзаконні акти уряду.

Порядок виплати цієї допомоги має бути затверджений урядом. Вона виплачуватиметься з держбюджету з подальшим відшкодуванням виплачених коштів з держави-агресора відповідно до принципів та норм міжнародного права.

До завершення формування реєстру об’єктів критичної інфраструктури список підприємств критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія Закону, визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Ще новини України: Виплати ВПО: в яких випадках переселенці не мають права на допомогу