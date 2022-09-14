Нові вимоги до пенсійних карток – що потрібно врахувати українцям під час випуску картки

В Україні висунули нові вимоги до пенсійних карток громадян. Тепер пенсійна картка, на яку українці отримують свої виплати, має бути призначена лише для цих виплат. Крім того, є й інші моменти, які слід врахувати

Про це нагадало видання social.com.ua, посилаючись на інформацію від Пенсійного фонду України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Як відомо, українці отримують пенсійні виплати через Укрпошту та через уповноважені банки. Щодо других, то вони можуть отримувати свої гроші як безпосередньо у відділеннях банків, так і в банкоматах – за банківськими картками. При цьому пенсійні картки мають відповідати заданим вимогам.

Зокрема, банківський рахунок має відповідати таким критеріям:

1.Він має бути відкритий тільки для зарахування пенсійних виплат. Жодні інші виплати на банківську картку, призначену для пенсії, не повинні надходити.

Така вимога передбачена пунктом 62 розділу “Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів”, затвердженої постановою правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492.

2. Номер пенсійного рахунку повинен бути вказаний за стандартом IBAN, який містить 29 буквено-цифрових символів.

3. Рахунок обов’язково має бути чинним (незакритим).

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