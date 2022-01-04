Нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у 2022 році

Для тих, хто збирається вийти на пенсію у 2022 році, діятимуть нові вимоги щодо стажу

Зокрема, для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянам потрібно мати мінімум 29 років стажу. У 2021 році для виходу на пенсію у 60 років можна було за наявності страхового стажу щонайменше 28 років. На пенсію у 63 роки у 2022 році зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років. У 65 – при стажі від 15 до 18 років. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Розмір виплат відрізнятиметься залежно від наявності повного (15-18 років) стажу, або відсутності стажу. У 65 років зможуть вийти на пенсію українці, які не мають 15 років стажу. Вони отримуватимуть соціальну виплату. На сьогоднішній день її розмір становить 1 854 грн.

З кожним роком вимоги до стажу збільшуватимуться на 1 рік до 2028 року. У результаті стаж складе 35 років.

Деяким українцям можуть зарахувати подвійний стаж до пенсії. Це стосується громадян, які виходять на пенсію на пільгових умовах.

Зокрема, це пенсіонери, які працювали:

в психіатричних закладах охорони здоров’я;

у лепрозорних та протичумних закладах охорони здоров’я;

в установах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД;

в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я;

у патолого-анатомічних та реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я.

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