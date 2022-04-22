Нові відділення ПриватБанку по Україні: в чому їх відмінність від попередніх

ПриватБанк відкриває нові відділення в Україні навіть під час війни. Днями свої двері відчинило банківське відділення у Рівному. У фінустанові розповіли, у чому його відмінність від попередніх відділень

Так, ПриватБанк поступово запроваджує інклюзивний підхід в обслуговуванні індивідуальних клієнтів та користувачів “premium-banking”. Відділення за цим принципом вже працюють у деяких містах України. Напередодні початку війни подібне нове відділення ПриватБанку відкрилося у Житомирі. Нові відділення оформлені в сучасному лаконічному дизайні з урахуванням вимог щодо конфіденційності та комфорту.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відділення у Рівному за адресою проспект Миру, 8 стане центром обслуговування та кредитування малого та середнього бізнесу. Ця послуга є вкрай важливою для відновлення економіки України.

Крім того, ПриватБанк на сьогоднішній день надає своїм клієнтам усі довоєнні послуги в тому числі, а також кредитує посівну та видає кредити за програмою відновлення діяльності мікро- та малого бізнесу у критично важливих для держави галузях та багато іншого.

Нагадаємо, що до кінця війни в Україні для клієнтів ПриватБанку діють кредитні канікули, а також знижено відсотки за користування кредитним лімітом.

Кредитні канікули від Приватбанку подовжені