В Україні встановлено нові соціальні норми споживання газу для різних категорій споживачів. У ПФУ розповіли подробиці.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Кабінет Міністрів України визначив соціальні нормативи споживання природного газу для різних категорій споживачів.

Нові соціальні норми споживання газу – у ПФУ розповіли про зміни

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у своїх офіційних соціальних мережах.

Відповідно до урядової постанови № 409, для домогосподарств встановлено такі місячні норми споживання газу на одну особу:

3,3 кубометри – за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання

5,4 кубометри – якщо є газова плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача

10,5 кубометрів – при використанні газової плити та газового водонагрівача

Для індивідуального опалення встановлено норматив 4 кубометри газу на 1 квадратний метр опалюваної площі на місяць протягом опалювального періоду. До цього показника застосовується коригуючий коефіцієнт, який залежить від регіону та типу будівлі.

Джерело: Пенсійний фонд України.

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