В Україні встановлено нові соціальні норми споживання газу для різних категорій споживачів. У ПФУ розповіли подробиці.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Кабінет Міністрів України визначив соціальні нормативи споживання природного газу для різних категорій споживачів.
Нові соціальні норми споживання газу – у ПФУ розповіли про зміни
Про це повідомляє Пенсійний фонд України у своїх офіційних соціальних мережах.
Відповідно до урядової постанови № 409, для домогосподарств встановлено такі місячні норми споживання газу на одну особу:
- 3,3 кубометри – за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання
- 5,4 кубометри – якщо є газова плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача
- 10,5 кубометрів – при використанні газової плити та газового водонагрівача
Для індивідуального опалення встановлено норматив 4 кубометри газу на 1 квадратний метр опалюваної площі на місяць протягом опалювального періоду. До цього показника застосовується коригуючий коефіцієнт, який залежить від регіону та типу будівлі.
Джерело: Пенсійний фонд України.
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