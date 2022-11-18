Нові рахунки за газ – у Нафтогаз попередили про зміни після 20 листопада

Нафтогаз попередив своїх клієнтів про нові рахунки за газ у листопаді. Платіжки за послуги почнуть надходити після 20 числа, проте клієнти компанії можуть отримати їх раніше – як саме пояснили у компанії

Нові рахунки за газ через “Укрпошту” надійдуть споживачам після 20 листопада, інформує NNS

Проте усі охочі можуть отримати платіжки за жовтень раніше цієї дати, якщо уже зареєструвалися на сайті gas.ua. Зробити це можна прямо зараз.

Українці отримають нові рахунки за газ після 20 листопада

Ще один спосіб отримувати рахунки від Нафтогазу – надіслати запит у чатбот в Telegram або Viber. Крім того, рахунок за газ можна отримати й електронною поштою.

У пресслужбі Нафтогазу попередили своїх споживачів, що сума до сплати розраховується, виходячи з даних про спожитий газ, а їх, у свою чергу, передає облгаз. Варто знати, що платіжки формують у 10-12 числах кожного місяця.

За своєчасну оплату рахунків за газ, клієнти Нафтогазу можуть отримати знижку 1%. Проте для отримання знижки рахунки треба сплатити до 15 числа. Зауважимо, знижку можна використати при оплаті рахунку у наступному місяці. Наприклад, сплативши за газ до 15 листопада, клієнти Нафтогазу в грудні отримають 1% знижки на оплату за листопад.

Джерело

Українці можуть заплатити за газ у відділенні Нової пошти — Нафтогаз