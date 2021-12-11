Нові функції для відправки відео з’явилися у Viber

Viber запустив нові функції, які стануть у нагоді бізнес-користувачам. Тепер власники бізнес-акаунтів зможуть надсилати клієнтам відео, а користувачі – зможуть копіювати коди перевірки або посилання на ці відео.

Опція запрацює в оновленій версії Viber на Android, iOS та ПК напередодні Нового року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Функція працюватиме для відео у форматах 3gp, m4v, mov та mp4 з максимальним розміром файлу до 200 МБ. Користувачі Viber зможуть відповісти на відео та закріпити його в діалозі з брендом, як і будь-яке інше бізнес-повідомлення.

Нова опція дозволить брендам ділитися ще більш цікавим, креативним та корисним контентом зі своїми клієнтами у Viber. За допомогою відео, бренди зможуть більш наочно показати нові продукти, розповісти про їхні особливості, надіслати інструкції з використання тощо.

Крім того, користувачі Viber зможуть копіювати коди перевірок, номери телефонів, адреси електронних пошт, промокоди, коди доставки та посилання в бізнес-повідомленнях. Це ще більше спростить взаємодію клієнтів із брендами. Функція працює для номерів, що складаються з чотирьох чи більше цифр. При тривалому натисканні номер скопіюється, а на екрані з’явиться повідомлення “Номер скопійовано”.

При короткому натисканні на посилання, адресу електронної пошти або телефонний номер (довжиною понад 7 цифр), на який можна подзвонити і відправити повідомлення, користувач Viber побачить меню з кількома опціями: дзвінок, повідомлення, додати до контактів тощо.

Як будуть перевіряти грошові перекази українців – нові правила