Нове меню для шкіл буде розширене і зібране у рецептурний посібник

В Україні для шкільних їдалень з’явиться нове меню. Воно буде розширене і зібране у рецептурний збірник, за яким можна буде приготувати 500 страв

Про це повідомив розробник нового харчування в українських школах, кулінар і ресторатор Євген Клопотенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги.

За словами Клопотенка, нове меню включить рецепти, що відповідають нормам харчування учнів. Вони допоможуть школам створювати різноманітні унікальні меню.

“Працюючи над реформою шкільного харчування ми побачили потребу кухарів у збільшенні вибору страв, які вже відповідають новим стандартам, для можливості формування меню школами”, – зазначив Клопотенко.

Він уточнив, що до збірки з рецептами увійдуть 160 уже затверджених страв і ще 340 нових, які будуть відповідати нормам калорійності, білків, жирів і вуглеводів.

Крім того, вважає ресторатор, включення до меню кращих страв кухонь світу, у тому числі української, сприятиме розвитку загальної гастрономічної культури.

Технологічні карти та інші документи щодо нових страв команда Клопотенка планує передати на експертизу до Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН і Держпродспоживслужби вже цієї весни.

Вихід готової збірки рецептів запланований на середину 2022 року.

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