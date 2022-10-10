Нова соціальна допомога для малозабезпечених в України: коли впровадять і що зміниться

Перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак анонсувала нову соціальну допомогу українцям. Вона повідомила, що універсальна державна соціальна допомога для українців, які опинилися у складних ситуаціях, з’явиться вже у квітні 2023 року

Про це повідомляє NNS з посиланням на інтерв’ю заступника міністра Соціальної інформаційної платформи.

Так, Марчак зазначила, що допомога залежатиме від фінансово-майнового стану громадян, тому дозволить охопити велику кількість громадян, які потребують підтримки.

Наразі чиновники працюють над документацією та розробляють формат допомоги. Законопроект планують подати на розгляд Ради вже цієї осені. Якщо його буде прийнято найближчим часом, то нові виплати розпочнуться вже з квітня 2023 року.

Марчак наголосила, що нова допомога відрізнятиметься від усіх видів допомоги, які виплачувались раніше. Головне нововведення – виплата не прив’язуватиметься до показника прожиткового мінімуму та спиратиметься на доходи однієї людини. Враховуватиметься дохід конкретної сім’ї, а також буде запроваджено новий базовий показник.

І при розрахунку розміру допомоги вийде, що сім’я отримує надто мало з усіх джерел, то держава надасть їй соціальну допомогу. Водночас точної формули для розрахунку поки що немає.

Також заступник міністра зазначила, що допомога виплачуватиметься, доки людина, яка отримує допомогу, не знайде роботи або не залагодить свої справи. У разі збільшення доходу сім’ї виплата припинятиметься.

Як зазначила Марчак, така допомога стане підтримкою для людей, які втратили роботу чи житло через повномасштабну війну, розв’язану Росією. Зокрема, не всім ВПО вдалося знайти постійне житло чи роботу на новому місці.

А допомога від держави стане підтримкою для тих, хто зараз виживає за рахунок допомоги волонтерів та виплат для переселенців у розмірі 2000 гривень.

Грошова допомога безробітним українцям зміниться — подробиці