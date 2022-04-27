Нова система обліку газу в Україні з 1 травня – Нафтогаз

Для газопостачальних компаній України та споживачів впроваджується нова система обліку газу. Зараз обсяг споживання вимірюють у кубометрах, а будуть вимірювати у кіловат-годинах

Нафтогаз ще кілька місяців тому оголосив своїм клієнтам, що нова система обліку буде запроваджена з 1 травня 2022 року, тобто вже за кілька днів. Втім, із початком війни в Україні змінилося вже немало планів. Чи буде з 1 травня запланований перехід на нову систему обліку газу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На європейському ринку вже давно рахують газ у кіловат-годинах. Україна ж досі користується ще радянською системою обліку. Таким чином, українські постачальники газу досі вимушені були користуватись двома різними системами обліку: для внутрішнього ринку і для зовнішнього. Але насправді облік в кубометрах відображає реальне споживання газу не повною мірою. Адже один кубометр за різних фізичних умов може містити різну кількість газу. Отож нарешті в Україні вирішили всі виміри привести до спільного знаменника з Європою.

По суті, для побутових споживачів нічого не зміниться. Ми всі, як і раніше, будемо передавати показання лічильників у кубометрах. А вже в облгазі, який займається розподілом газу, будуть переводити ці цифри у кіловат-години.

При цьому експерти підрахували, що нова система обліку призведе до збільшення плати за газ. Принаймні, на 20%. Тобто, навіть при незмінному тарифі на газ (за кубометр) та обсязі споживання (в кубометрах) нам доведеться платити на 20% більше.

Однак у ці плани втрутилась війна. У Нафтогазі кажуть, що переходу на нову систему обліку газу не буде. Принаймні, на ту дату, що планували.

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” з 1 травня 2022 року не змінює систему обліку. Наразі ми очікуємо уточнення від регулятора НКРЕКП, до якого були направлені звернення щодо цього питання”, – відповіли у Нафтогазі.

Тобто, НКЕРКП поки не дала офіційної відповіді. Та з відповіді Нафтогазу очевидно, що система обліку газу поки залишиться колишньою.

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