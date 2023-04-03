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Нова ракетна атака по Україні може статись найближчим часом – військовий експерт

Журналіст
Нова ракетна атака по Україні може статись найближчим часом - військовий експерт
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Військовий експерт Олег Жданов вказав на ознаки підготування до обстрілу та розповів, коли можлива нова ракетна атака по Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найближчим часом може статись нова ракетна атака по території України. Про це свідчить те, що у Чорному морі перебувають ракетоносії із “Калібрами”.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі, повідомляє НСН.

Нова ракетна атака по Україні може статись найближчим часом

Нова ракетна атака по Україні може статись найближчим часом - військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов

“Ймовірність ракетних ударів висока. Ми знаємо, що в Чорному морі перебувають носії ракет “Калібр”, а тому це ознака того, що варто очікувати на ракетні удари. Зараз ми не знаємо, в якому стані перебуває російська стратегічна авіація, зокрема, що відбувається на аеродромах, де вона базується. Але ймовірно Росія могла виготовити кілька ракет на намагатиметься щось організувати. Або ж вони готуватимуть їх до нашого контрнаступу”, – сказав Жданов

Як відомо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що розміщення ядерної зброї у Білорусіне захистить цю державу від НАТО, а навпаки так Путін зробив сусідню країну “мішенню номер один”.

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