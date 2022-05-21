Нова пошта запроваджує нові тарифи на послуги: яка буде вартість

Компанія Нова пошта, як і вся Україна, зазнає через війну великих фінансових втрат. Однак, незважаючи на це, поштовий оператор вирішив знизити тарифи на послуги, щоб зробити їх доступнішими і зрозумілішими для громадян України

Про це повідомила рес-служба компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, вже з понеділка, 23 травня, Нова пошта запроваджує нові тарифи на поштові відправлення всередині країни. Зокрема, буде змінено зони тарифікації. Загалом, на клієнтів Нової пошти чекають шість серйозних змін у тарифній політиці цього поштового оператора.

Зокрема, змін зазнають такі тарифи:

Доставка в поштомати

Тариф буде знижено на 10 гривень і стане 50 гривень замість 60. При цьому вага посилки, яку можна доставити до поштомату, не повинна перевищувати 20 кг. Така ціна діятиме при доставці в поштомати за будь-якою адресою.

Стане менше вагових категорій

Замість 7 вагових категорій залишиться лише 3:

мала (до 2 кг) – 60 грн.;

середня (до 10 кг) – 80 грн.;

велика (до 30 кг) – 120 грн.

При цьому доплата за доставку посилок до сіл в межах України коштуватиме 20 гривень.

Крім того, за відправлення оціночною вартістю до 500 гривень доплачувати нічого не потрібно буде. Плата за них буде включена до тарифу. А ось за посилки, які оцінять дорожче ніж 500 грн, доведеться доплатити 0,5% від вартості посилки.

Відправлення документів

Відправлення документів у фірмовому конверті коштуватиме 45 гривень. Такий тариф буде дійсним лише для відділень Нової пошти.

Відправлення кількох посилок по одній експрес-накладній

У цьому випадку вартість доставки кожної з таких посилок буде вищою на 10 гривень. При цьому вартість посилки, яка важить найбільше за інші, визначатиметься як завжди – за базовим тарифом. А ось вартість решти, легших, посилок – порахують за зниженими тарифами:

до 2 кг – 20 грн;

до 10 кг – 40 грн;

до 30 кг – 80 грн.

Вантажні тарифи

Раніше за доставку вантажів вагою понад 30 кг платили так: базовий тариф + додаткова сума за кожен кілограм понад 30 кіло. Тепер буде інакше: загальну вагу вантажу помножать на вартість доставки 1 кг, яка, у свою чергу, залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).

Скасується розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер буде інакше: вартість доставки рахуватимуть виключно з урахуванням фактичної та об’ємної ваги самого вантажу та оренди пакувальних матеріалів для перевезення (флет-бокс, палетні борти). Наприклад, якщо потрібно відправити електродвигун вагою 34 кг та об’ємною вагою 18 кг у палетному борту по Львову, то потрібно буде заплатити 140 грн. Зокрема, за доставку 102 грн. (34 кг помножити на 3 грн – вартість за 1 кг доставки по місту), а решту суми – за оренду палетного борту.

Зберігання палет, вантажів, шин і дисків

Збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет – з 2 до 3 календарних днів, за винятком дня прибуття. А ось для вантажів, автошин та автодисків кількість днів зберігання, навпаки, скорочується. Замість 7 тепер буде лише 3 дні, не рахуючи дня прибуття.

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