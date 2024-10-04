Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

Наразі клієнти компанії зможуть повертати посилки без додаткових витрат. Це стосується як випадків, коли одержувач відмовляється забрати відправлення, так і ситуацій, коли товар просто не підійшов до покупця.

Раніше таких операцій стягувалась комісія у розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки. Тепер цю плату скасовано, що значно спростить повернення для користувачів послуг “Нової пошти”. Зазначимо, що йдеться про посилки вагою до 30 кг.

За словами Павла Данімана, директора з маркетингу та продажу компанії, це рішення покликане полегшити життя клієнтам, особливо тим, хто активно користується послугами інтернет-магазинів. Статистика показує, що щомісяця близько 1,3 мільйонів посилок повертаються відправникам, а витрати на ці операції досягали 9,4 мільйона гривень.

“Нова пошта” ввела зміни у поверненні посилок – за що тепер не потрібно платити

Важливо, що це нововведення відбувається на тлі нещодавнього підвищення тарифів на доставку. запроваджене “Новою поштою” з 1 жовтня. Середнє збільшення вартості послуг становило близько 10 гривень за відправку.

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