Компанія Нова пошта потрапила у скандал через масову затримку посилок. Клієнти скаржаться, що посилки лежать на перевалочних пунктах без руху майже місяць

Деякі навіть скаржаться, що чекають на поштове відправлення з-за кордону вже понад 40 днів. Пошта пояснює це нестачею вантажного авіатранспорту, а також труднощами із перетином кордону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Клієнти обрушились на Нову пошту з негативними коментарями на її сторінці у Facebook. Люди масово скаржаться, що посилки з новорічними подарунками, на які вони чекають з-за кордону, по півмісяця і більше лежать без руху.

Люди пишуть, що їхні посилки “припадають пилом” на хабі Нової пошти у Ризі без руху ще з 9 грудня. І невідомо, коли їх звідти відправлять до України. Ще одна клієнтка скаржиться, що її посилка надійшла до Риги ще 1 грудня і з того часу не рушає з місця. Жінка стверджує, що жодної черговості відбору посилок там немає. Працівники Нової пошти беруть, що потрапило під руку, і відправляють в Україну. А посилки, що “залежалися”, продовжують лежати далі.

Ще одна клієнтка чекає на посилки зі США. Проте вже 8 днів її вантаж “маринують” в аеропорту Нью-Йорка. У контакт-центрі Нової пошти вона зрозумілої відповіді не отримала, самі обіцянки. У Новій пошті жінці замість конкретної відповіді на поставлене питання порадили “зберігати спокій і трохи почекати”. Загалом, у поштових відправленнях панує повний хаос.

Нова пошта, у свою чергу, виправдовує таку затримку посилок з-за кордону різними факторами.

“У нас дійсно були затримки міжнародних вантажів, у тому числі з Китаю, на початку грудня. Це пов’язано з низкою факторів, серед яких несприятливі погодні умови, невелика кількість доступних вантажних літаків на ринку, для транзитних вантажів відсутність дозволів на переміщення через польсько-український кордон”, – відповіли у Новій пошті.

На щастя, зараз ситуація вже потроху налагоджується. Зокрема, 21 грудня вантажний літак “Руслан” забрав з ризького хабу 65 тонн вантажу та доставив їх до України. Далі посилки підуть пунктами призначення вже всередині країни.

Щоправда, деякі клієнти вже написали у коментарях, що для їхньої посилки місця серед цих 65 тонн так і не знайшлося.