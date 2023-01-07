Нова допомога від Червоного хреста – хто зможе отримати 16 000 гривень цього року

З 2023 року деякій категорії українців виплачуватимуть нову допомогу від Червоного хреста. Для кого вона призначена і хто зможе отримати 16 000 гривень

2023 року Міністерство ветеранів спільно з Товариством Червоного хреста України запускають новий проєкт фінансової підтримки ветеранів війни. Хто зможе отримувати по 4000 гривень щомісячно

Допомога призначена для ветеранів, які отримали інвалідність І-II групи.

Постанова про реалізацію проєкту ухвалена під час засідання Кабміну 16 грудня 2022 року.

Про це розповідає НСН

Нова допомога від Червоного хреста виплачуватиметься ветеранам війни

Хто зможе отримати допомогу

Отримати гроші зможуть ветерани, яким наданий статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Який розмір допомоги

Інваліди війни зможуть отримувати грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн на місяць протягом чотирьох місяців, загалом 16 тис. грн.

Заяву можна буде подати в електронній формі, наразі проєкт перебуває на стадії технічного доопрацювання.

Про старт подачі заяв, а також детальні роз’яснення їх заповнення буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Джерело

Від яких міжнародних організацій українці можуть отримати грошову допомогу: список