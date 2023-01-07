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Нова допомога від Червоного хреста – хто зможе отримати 16 000 гривень цього року

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Нова допомога від Червоного хреста - хто зможе отримати 16 000 гривень цього року
Національна служба новин - NNS

З 2023 року деякій категорії українців виплачуватимуть нову допомогу від Червоного хреста. Для кого вона призначена і хто зможе отримати 16 000 гривень

2023 року Міністерство ветеранів спільно з Товариством Червоного хреста України запускають новий проєкт фінансової підтримки ветеранів війни. Хто зможе отримувати по 4000 гривень щомісячно

Допомога призначена для ветеранів, які отримали інвалідність І-II групи.

Постанова про реалізацію проєкту ухвалена під час засідання Кабміну 16 грудня 2022 року.

Про це розповідає НСН

Нова допомога від Червоного хреста виплачуватиметься ветеранам війни

Нова допомога від Червоного хреста - хто зможе отримати 16 000 гривень цього року

Хто зможе отримати допомогу

Отримати гроші зможуть ветерани, яким наданий статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Який розмір допомоги

Інваліди війни зможуть отримувати грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн на місяць протягом чотирьох місяців, загалом 16 тис. грн.

Заяву можна буде подати в електронній формі, наразі проєкт перебуває на стадії технічного доопрацювання.

Про старт подачі заяв, а також детальні роз’яснення їх заповнення буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Джерело

Від яких міжнародних організацій українці можуть отримати грошову допомогу: список

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