Нова допомога безробітним – хто і для чого зможе отримати 25 000 грн

В Україні з’явилася нова допомога безробітним. Уряд затвердив документ, який розширює коло осіб, що мають право на отримання спеціального ваучера на 25 000 грн. На що він розрахований

Про новий вид допомоги безробітним розповідає НСН

Щоб підтримати українців, які через війну втратили роботу, уряд затвердив документ, який розширює коло осіб, що мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання. Раніше кошти на перекваліфікацію були доступні лише ветеранам війни. Тепер таку можливість мають і безробітні.

Безробітний зможе отримати ваучер на 25 тисяч гривень на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання.

«Йдеться про ваучер у розмірі понад 25 тисяч гривень, який надає Центр зайнятості, щоб люди могли опанувати нові навички та професію та знайти затребувану на ринку праці роботу», — зазначається в повідомленні уряду.

Нова допомога безробітним – ваучер на 25 000 гривень

Крім того, уряд підтримав пілотний проєкт про перехід деяких соціальних установ на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій. Зараз в Україні на медичні заклади виділяється нефіксована сума, а виплати йдуть за кількість послуг, які були надані пацієнтам.

Безробітні громадяни зможуть обирати заклад освіти для проходження професійного навчання та в разі потреби місце проживання в період навчання. Зарахування до закладів освіти та навчання в них, а також забезпечення місцем проживання буде здійснюватися на підставі сертифіката на навчання та проживання під час навчального періоду.

Безробітні зможуть навчатися і безпосередньо у роботодавця на робочому місці за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування. Натомість роботодавці зможуть здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, перед отриманням ними сертифікатів на навчання.

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