У ніч на 4 серпня 2024 року військові РФ атакували Україну 5-ма “Шахедами”. Всі вони були збиті силами ППО.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передають “Новини України – НСН”.

Нічна повітряна атака по Україні – ППО збила всі “Шахеди”

Зокрема, цієї ночі силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил – збито п’ять дронів типу “Shahed-131/136”. Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Згідно допису Олещука, районом пусків ворожих БпЛА був Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також він повідомив, що крім дронів противник атакував Україну ракетами. Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – по Полтавській області.

Як повідомлялося раніше, вчора ввечері, 3 серпня, на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника дитину та медиків. Ворог скинув на хлопчика боєприпас, внаслідок чого він отримав різні поранення. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також під удар ворожого БпЛА потрапили троє чоловіків у Антонівці – 28, 39 та 41 років. У постраждалих вибухові травми та численні поранення.

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