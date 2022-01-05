Багато майбутніх селебріті до того, як вони стали популярними, займалися зовсім не музикою чи шоу-бізнесом. Українські зірки пройшли складний шлях, перш ніж досягли успіху та стали знаменитими. Іноді їм навіть доводилося зводити кінці з кінцями

Майбутні українські зірки працювали вченими, різноробочими та навіть колекторами. Несподівані та нетипові професії майбутніх зірок у той час, коли вони ще не були відомими.

Монатік – адміністратор у студії

В рамках проекту “Viva! Вечір із зіркою” Монатік згадав, що був керуючим у студії танців у Києві.

“Я був дуже амбітним хлопцем, який працює адміністратором, але дуже хоче потрапити до балету”, – сказав артист.

З дитинства він займався брейк-дансом, а потім танцював у колективі Наталії Могилевської.

Віктор Бронюк – чиновник

Співак Віктор Бронюк закінчив історичний факультет Вінницького державного університету. А під час Помаранчевої революції захотів працювати на благо держави. Мер Вінниці запропонував йому стати головним спеціалістом відділу культури. Лідер гурту “ТІК” у дитинстві хотів бути художником, але пов’язав своє життя із музикою.

alyona alyona – колектор

Репер alyona alyona розповіла в інтерв’ю, що працювала телефонним колектором. Вона мотивувала людей, їхніх друзів та родичів погасити борг. Під час дзвінків артистка представлялася співрозмовникам вигаданими іменами. Виконавиця наголосила, що після цього досвіду не погоджується рекламувати послуги кредитування.

Потап – тренер з плавання

Репер Потап з дитинства активно займався плаванням, а потім водним поло і отримав звання майстра спорту. Після університету він працював тренером та паралельно писав пісні. У соцмережах співак нагадав, що був чемпіоном України у команді “Динамо Київ” із водного поло.

Юлія Саніна – журналіст

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна завжди добре співала, але вирішила пов’язати своє життя із журналістикою. Ще в університеті вона пробувала себе у професії інтерв’юера та запросила на розмову рокера, який потім став її чоловіком. Про це зірка згадала у шоу «Іспит».

Сергій Бабкін – різноробочий

За своє життя Сергій Бабкін встиг спробувати себе в різних професіях. Про це він часто згадує в інтерв’ю та своїх соцмережах. До того, як стати улюбленцем публіки, Бабкін працював вантажником і прибирав із приміщення непотрібний мотлох, а також фасував макарони та продавав хлібобулочні вироби біля метро. Проте з дитинства його головним хобі була музика.

Ігор Кондратюк – вчений

Популярний телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк став фахівцем з оптики. Він написав багато наукових статей. 1996 року шоумен захистив кандидатську дисертацію. Знаменитість і зараз є співробітником відділу молекулярної біофізики.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.