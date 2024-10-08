В Одесі за несанкціоноване втручання в систему «Оберіг» повідомлено про підозру співробітнику РТЦК та СП.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП м. Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).

Несанкціоноване втручання в систему «Оберіг» – повідомлено про підозру співробітнику РТЦК та СП м. Одеси

За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг», а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про «непридатність з виключенням з військового обліку». У подальшому цю інформацію він вносив до військово-облікових документів.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ДБР.

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