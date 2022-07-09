Неділя в Україні мине з дощами та атмосферними фронтами – прогноз погогди

Неділя в Україні мине з дощами, які супроводжуватимуться грозами, можливі град і сильний вітер – прогноз погоди на 10 липня

Прогноз погоди на 10 липняповыдомила у суботу синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

“У денні години смуга від Житомирщини, Київщини, через Вінницьку область до Одеської – найменша вірогідність дощів, більше сонця. Вітер північно-західний, помірний або поривчастий”, – написала вона.

Найпрохолодніше завтра буде в західних областях +18…23°С, а також у Карпатах +9..15°С. Спека ще триватиме на сході та в Приазов’ї, +26…31°С, на Луганщині та Запоріжжі буде до +33°С. На решті території у неділю температура повітря очікується +22…28 °С.

У Києві 10 липня місцями йтиме невеликий дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі +14…15°С, вдень +23…25°С.

“Найближчим часом в Україні переважатиме комфортна температура, навіть на півдні та сході стане легше дихати. Проте в другій половині наступного тижня стовпчики термометрів знову поповзуть угору”, – додала синоптикиня.

На півдні та сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня. Літо триває і тому спекотна погода ще повертатиметься.

Цього літа в Україні очікуються аномально високы температури. Особливо спекотно буде в західних областях. У серпні температура повітря може відповідати кліматичній нормі, характерній для цього місяця.

Новий прогноз погоди на літо в Україні – аномальна спека та зливи.