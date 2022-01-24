Не тільки Польща – у світі різко зріс попит на українських заробітчан

Польща може втратити лідерство за кількістю залучених на роботу трудових мігрантів. У яких країнах зріс попит на українських заробітчан і де готові платити високі зарплати

Великобританія через вихід із ЄС втратила частину працівників із сусідніх європейських країн і тепер готова забирати українців цілими сім’ями. Розвинені країни вирішують свої демографічні проблеми завдяки українцям. Натомість, сама Україна вже зіштовхнулася з дефіцитом робочих рук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Business.UA.

З Великобританії виїхала велика кількість румун та болгар, у результаті з’явився попит на українців. А наших заробітчан, за оцінками Міжнародної організації з міграції, близько 6 млн людей у всьому світі. Це величезний ресурс для економіки будь-якої країни.

Тут варто нагадати, що зовсім нещодавно Великобританія через брак далекобійників зіткнулася з кризою з паливом, його просто не вистачало на заправках. Тепер, щоб не повторити таку ситуацію, водіям готові платити близько 6 тис. євро на місяць (192 тис. грн.).

Мінімальна оплата праці – близько 9-10 євро/година (289-321 грн) – у працівників сільськогосподарської сфери, хоча це майже вдвічі вище за пропозиції з Польщі. При п’ятиденному повному робочому тижні це близько 52 тис. грн на місяць.

“Я думаю, що Великобританія цього року стане дуже перспективною, тому що раніше там було неможливо отримати робочу візу. – все робиться дуже просто”, – каже директор кадрового агентства BVS-Job Віталій Беленець.

Також пропонують роботу на м’ясокомбінатах, у аграрній сфері. Найчастіше йдеться про вакансії для працівників без вищої освіти. Найпривабливіші пропозиції дістаються місцевим мешканцям.

Скільки насправді заробляють заробітчани та чому трудова міграція – погано для України?

Без офіційного працевлаштування розраховувати на середню заробітну плату не доводиться. Найчастіше українці отримують значно менше. Працювати доводиться із порушенням усіх трудових норм: з одним вихідним на тиждень, по 10-12 годин на день. Селять заробітчан у кімнати по 2-5 осіб.

Часто заробітчанам зовсім не платять. Натомість вони стають жертвами несумлінних роботодавців. Крім того, трудова міграція створює проблеми й у самій Україні. Йдеться про брак робочих рук, проблем у сім’ях через тривалу відсутність одного з батьків. Через міграцію відбувається криза на ринку праці.

Тоді як Польща, Німеччина, Великобританія вирішують свої проблеми за рахунок українців, в Україну в кращому разі їдуть мігранти з країн третього світу. Дефіцит виник також із робітничими спеціальностями. Знайти слюсаря, кранівника чи машиніста тепер складніше, ніж юриста чи програміста.

З подібною проблемою колись стикалася й сама Польща. До 2004 року, доки сусідня країна не вступила до Євросоюзу, кожен третій її громадянин їхав на роботу до Німеччини. Після цього ситуація змінилася і до 35% поляків почали їхати на роботу до Великобританії (ще до Brexit).

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